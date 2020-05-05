Форвард сборной США: людям все равно на НЛО из-за коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий клуба МЛС «Торонто» и сборной США Джози Алтидор рассказал, верит ли в инопланетную жизнь. Футболист недавно опубликовал изображение НЛО в своем Twitter, когда Пентагон рассекретил видеозаписи 2004 и 2015 годов, где запечатлены летающие объекты неустановленного происхождения во время полетов ВМС.
По словам Алтидора, это серьезная тема, однако ей не уделено должное внимание из-за эпидемии.
«Правительство США только что сообщило нам такие новости, но никто даже не заметил. Это показывает, насколько безумные сейчас времена. Нам сообщают, что видели НЛО, но из-за коронавируса людям все равно», — цитирует Алтидора Vice.
Ранее Александр Емельяненко рассказал о похищении инопланетянами.