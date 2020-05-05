Ягудин осудил прессу за статью о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийский чемпион — 2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал журналистов за скандальные материалы о Евгении Медведевой и сыне Евгения Плющенко Александре.
Напомним, что 2 мая издание «Стархит» опубликовало заметку о том, что ребенок Плющенко и Яны Рудковской якобы страдает синдромом Аспергера — официально несуществующее в России заболевание, которое часто путают с аутизмом из-за отсутствия четких критериев диагноза.
«В нашем замечательном фигурном катании очередные высосанные из пальца скандалы. Сначала я прочитал, что Женю Медведеву просят уехать из Японии болельщики. Наши журналисты скопировали новость из Twitter-аккаунте какой-то «хейтерши» с 89 подписчиками и сделали из этого целое событие, придумав новость на ровном месте. Из одного «твита» фанатки с котиком в чепчике. В Японии пресса на такое даже не обращает внимания. Один позитив. Нашим лишь бы негатив придумать, новость из ничего сделать. ⠀
Ну а сегодня доблестные СМИ прошлись еще и по ребенку... Не стану комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это их дело, однако делать статьи о том, что их сын психически болен, исходя из «анонимных источников» — это просто за гранью. Знаю, что в такой непростой период тяжело выдумывать известия на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать детей, уважаемые СМИ?» — написал бывший спортсмен у себя в Instagram-аккаунте.
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В нашем замечательном фигурном катании очередные, высосанные из пальца скандалы.⠀ ⠀ Сначала я прочитал, что Медведеву просят уехать из Японии болельщики. Наши СМИ скопировали новость из одного (!) твита какой то хейтерши с 89 подписчиками и сделали из этого целое событие, придумав новость на ровном месте. Из одного твита фанатки с котиком в чепчике��♂️��♂️��♂️ ⠀ ⠀ Самое смешное, что даже в Японии в СМИ на такую ерунду не обращают внимания и там нету ни единой статьи подобной. Один позитив. Нашим лишь бы негатив в фигурном катании придумать, накрутив новость из ничего. ⠀ ⠀ Ну а сегодня доблестные СМИ прошлись еще и по ребенку. Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребенок психически болен, исходя из «анонимных источников» - это уже за гранью. ⠀ ⠀ Понимаю, что в такие непростые для всех времена тяжело выдумывать новости на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать детей, уважаемые СМИ?