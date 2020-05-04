«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями

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«Герта» приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.

Футболист вел прямой эфир с медицинского осмотра команды, показав раздевалку. В ролике присутствуют кадры, на которых видно, что некоторые игроки берлинцев не соблюдают правило социального дистанцирования, здороваясь за руки и не находясь в 1,5 метра друг от друга. Немецкая футбольная ассоциация (DFB) назвала эти действия неприемлемыми.

Теперь с большой долей вероятности Калу будет наказан, в том числе и финансово.

Приостановленный сезон в Бундеслиге планируется возобновить 15 мая.

Ранее сообщалось, что в немецких клубах выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом.