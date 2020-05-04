СМИ: экс-генменеджер «Торпедо» обвиняется в растрате 17 млн

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Бывший генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский обвиняется в растрате 17 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

В обвинительном заключении, направленном в прокуратуру, говорится, что Голубовский растратил 7 млн средств клуба, а также присвоил себе еще 10 млн. Вместе с ним по уголовному делу проходят финансовый директор нижегородского клуба Наталья Еремина и бывший исполнительный директор «Торпедо» Сергей Малютин.

Всем троим выдвинуты обвинения по ч. 4. ст. 160 уголовного кодекса РФ – «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» заключил контракт с хоккеистом «Торпедо».