Стало известно, когда Смолов вернется в Испанию

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Нападающий «Сельты» Федор Смолов планирует вернуться в Испанию, где некоторые команды возобновили тренировочный процесс после паузы из-за коронавируса, сегодня, 4 мая. Об этом сообщает EFE.

Источник уточняет, что по прибытии в страну российский футболист будет обязан отбыть двухнедельный карантин. После этого он сможет приступить к тренировкам с командой.

30-летний Смолов выступает за клуб из Виго на правах аренды с зимы. Права на него принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что Ла Лига рассчитывает доиграть сезон летом.