Ла Лига рассчитывает доиграть сезон летом

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возвращение некоторых команд чемпионата Испании к тренировкам. По словам функционера, это положительный тренд, и первенство может быть возобновлено летом.

«Этот кризис оказал глубокое воздействие на всех нас. Возвращение футбола – это признак того, что общество постепенно приходит к норме. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире. Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся снова начать играть в июне и закончить наш сезон-2019/20 этим летом», — цитирует Тебаса официальный сайт лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за коронавируса.