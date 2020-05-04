Экс-тренер «Зенита» — о штрафе Фролова: ненормально и невозможно

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о ситуации вокруг вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который критически высказался о действиях российского правительства в период пандемии.

После этого «Крылья» сделали заявление, что оштрафуют футболиста. Позднее от этой идеи клуб отказался.

«Я бы его точно не стал штрафовать. За что? В демократическом обществе это ненормально и невозможно. Например, в Чехии мы можем критиковать власть. Никого мы не боимся и говорим, что думаем, о правительстве», – приводит слова Пертжелы Sport24.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову.