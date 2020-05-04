Неймар может обратиться в ФИФА ради возвращения в «Барселону»

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Стали известны подробности того, как нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар будет пытаться вернуться в «Барселону» летом.

Mundo Deportivo пишет, что в контракте бразильца с парижанами отсутствует опция выкупа, однако он провел в команде более трех лет, и это дает ему право требовать расторжения соглашения на определенных условиях. Чтобы урегулировать этот вопрос, Неймар может обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Уточняется, что организация после изучения ситуации пропишет отступные, которые должен выплатить либо сам игрок, либо клуб, который хочет его подписать. Проблемой остается тот факт, что клаузула за Неймара составит около €180 млн, но «Барселона» не готова платить такие деньги за форварда.

Ранее Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ».