Журова не думает, что у Китая заберут ОИ из-за обвинений США в сокрытии коронавируса

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что обвинения США в адрес Китая о сокрытии масштабов распространения коронавируса не повлияют на проведение Олимпиады 2022 года в Пекине.

По словам политика, если есть цель экономически ослабить страну, то ей наоборот надо оставить Игры.

«Наверное, будут угрожать экономическими санкциями. Америка сейчас затеяла расследования. Но мы тоже были под санкциями от многих стран, при этом проводили чемпионат мира по футболу.

Экономические санкции – еще не повод, чтобы забирать соревнования. Страна терпит серьезные убытки. Но пусть им еще останется спортивное соревнование. Чтобы добить их окончательно. Если есть цель экономически ослабить страну, то надо оставить у нее Олимпиаду», – приводит слова Журовой «Спорт день за днем».

Ранее Журова объяснила перенос Игр на 2021 год.