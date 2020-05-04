«Спартак» намерен получить за Айртона €10 млн

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Московский «Спартак» намерен получить за бразильского левого защитника Айртона €10 миллионов. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство красно-белых считает, что в настоящий момент расставаться с перспективным игроком невыгодно, так как цена на него может вырасти.

Однако если за 22-летнего защитника предложат указанную выше сумму, то вопрос о продаже может стать снова актуальным.

Отметим, что в нынешнем сезоне Айртон сыграл 20 матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился опытом домашних тренировок во время самоизоляции.