<img src="//img.gazeta.ru/files3/842/10992842/upload-RIAN_3239116.HR.ru-pic905-895x505-88564.jpg">

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал свое высказывание про бомжей и дармоедов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, люди не смогли понять, что его слова являлись шуткой, на которую не стоит обижаться.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто себя плохо чувствует. Я говорил о футболистах.

И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — заявил Шалимов.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о проблемной ситуации с форвардом «Сельты» Федором Смоловым, который самовольно покинул расположение клуба во время пандемии коронавирусной инфекции.