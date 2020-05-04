Шалимов прокомментировал свое высказывание про бомжей и дармоедов
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал свое высказывание про бомжей и дармоедов. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, люди не смогли понять, что его слова являлись шуткой, на которую не стоит обижаться.
«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто себя плохо чувствует. Я говорил о футболистах.
И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — заявил Шалимов.
Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о проблемной ситуации с форвардом «Сельты» Федором Смоловым, который самовольно покинул расположение клуба во время пандемии коронавирусной инфекции.