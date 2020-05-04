Знарок продолжит работу в «Спартаке»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок продолжит работу в клубе в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова, контракт будет официально продлен после того, как закончится пандемия коронавирусной инфекции.

Также он отметил, что в клубе остались довольны работой тренерского штаба в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров рассказал о том, что ведет переговоры с казанским «Ак Барсом».