Знарок продолжит работу в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок продолжит работу в клубе в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова, контракт будет официально продлен после того, как закончится пандемия коронавирусной инфекции.
Также он отметил, что в клубе остались довольны работой тренерского штаба в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров рассказал о том, что ведет переговоры с казанским «Ак Барсом».