Логотип ЦСКА занял девятое место в мире в списке самых красивых
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Логотип ПФК ЦСКА занял девятое место в мире в списке самых красивых по версии испанского издания Marca.
С большим отрывом победу в голосовании занял марокканский клуб «Раджа Касабланка», второе место досталось египетскому «Аль-Ахли», третье — бразильскому «Флуминенсе».
Отметим, что за армейцев проголосовали порядка 42,9 тысячи пользователей.
В настоящее время команда Виктора Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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