Логотип ЦСКА занял девятое место в мире в списке самых красивых

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Логотип ПФК ЦСКА занял девятое место в мире в списке самых красивых по версии испанского издания Marca.

С большим отрывом победу в голосовании занял марокканский клуб «Раджа Касабланка», второе место досталось египетскому «Аль-Ахли», третье — бразильскому «Флуминенсе».

Отметим, что за армейцев проголосовали порядка 42,9 тысячи пользователей.

В настоящее время команда Виктора Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в каталонскую «Барселону».