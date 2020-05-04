Жена Плющенко подаст в суд на распространивших слухи о тяжелой болезни сына

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Продюсер Яна Рудковская, жена прославленного российского фигуриста и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что обратится в суд с жалобой на СМИ, которые распространили слухи о том, что их семилетний сын Александр страдает от серьезной болезни. Комментируя данную ситуацию, мать ребенка отметила, что причиной таких сведений могло стать желание журналистов заработать на имени ребенка, который, по словам Рудковской, зарабатывает 12 млн рублей в год.

«Я на них в суд подаю. Посмотрите Instagram Саши, прежде чем писать подобные вещи! У меня здоровый ребенок, который занимается профессиональным спортом и уже наизусть читает «Бородино». Вы не видите, сколько у него видео с тренировок и игр? Кому-то не дает покоя, что он зарабатывает миллионы! Какой врач это сказал? Блогер с семью классами образования?» — цитирует Рудковскую «Московский комсомолец».

2 мая издание «Стархит» опубликовало заметку о том, что сын Плющенко и Рудковской якобы страдает синдром Аспергера — официально несуществующее в России заболевание, которое часто путают с аутизмом из-за отсутствия четких критериев диагноза. Рудковская в своем сообщении отметила, что обратилась к редакции издания с требованием убрать данный материал, однако этого сделано до сих пор не было.

Плющенко и Рудковская сыграли свадьбу в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у пары родился сын Александр, который также занимается фигурным катанием.