Жена Плющенко разгневалась после слухов о психическом расстройстве сына

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Продюсер Яна Рудковская, жена прославленного российского фигуриста и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала информацию СМИ о том, что их общий семилетний сын Александр страдает от психического расстройства.

«Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это — нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд. Адвокат Добровинский уже изучает материал. Надо сказать, что он, хоть и жесткий профи, который старается не поддаваться сантиментам, но тоже был поражен вашей вульгарной нечистоплотностью. Вы тронули нашего сына (беззащитного ребенка). Я вам этого никогда не прощу! За каждое здесь слово вы ответите! За каждое!» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

2 мая издание «Стархит» опубликовало заметку о том, что сын Плющенко и Рудковской якобы страдает синдром Аспергера — официально несуществующее в России заболевание, которое часто путают с аутизмом из-за отсутствия четких критериев диагноза. Рудковская в своем сообщении отметила, что обратилась к редакции издания с требованием убрать данный материал, однако этого сделано до сих пор не было.

Плющенко и Рудковская сыграли свадьбу в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у пары родился сын Александр, который также занимается фигурным катанием. Ранее сообщалось, что он зарабатывает 12 млн рублей в год.