Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $0,5 млн называет других дармоедами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/182/10857182/RIAN_03177573.HR.ru-pic905-895x505-25819.jpg">

Известный российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова о «ноющих» россиянах, которых тот назвал «дармоедами».

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее 51-летний специалист назвал «ноющими» граждан, требующих от государства материальной поддержки в период самоизоляциии.

Игорь Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года, сменив на этом посту Рашида Рахимова. После 22-х туров грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 20 очков.