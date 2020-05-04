Тренер «Ахмата» ответил на критику после слов о «ноющих» россиянах
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов опубликовал новое заявление после записи в своем Instagram, в котором негативно высказался в адрес россиян, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса COVID-19. Ранее 51-летний специалист назвал «ноющими» граждан, требующих от государства материальной поддержки в период самоизоляциии.
В ответ в адрес тренера последовали критические высказывания интернет-пользователей, которые также призвали главу Чеченской Республики и почетного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова уволить Шалимова.
«Для придурков! Все хотят быть одним из мушкетеров! Но если нет, то Майдан», — ответил тренер, опубликовав видеозапись, на которой изображен мужчина, раздающий деньги работникам предприятия общественного питания.
Игорь Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года, сменив на этом посту Рашида Рахимова. После 22-х туров грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 20 очков.