Кадырова призвали наказать тренера «Ахмата» за слова о «ноющих» россиянах

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов подвергся резкой критике после публикации видеозаписи, на которой запечатлены оскорбления и нелицеприятные высказывания в отношении российских граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса COVID-19. К данной записи в Instagram 51-летнего специалиста появилось множество недовольных комментариев, среди которых интернет-пользователи призвали главу Чеченской Республики и почетного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова уволить Шалимова.

«Кадыров, уволь эту гниду по жизни и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!» — написал подписчик с никнеймом dzora00007.

«Рамзан Ахматович, посмотрите как вас позорит этот человек!» — отметила velona.v.

«В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать», — добавил citymobil_drivers.

Ранее Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.

Игорь Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года, сменив на этом посту Рашида Рахимова. После 22-х туров грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 20 очков.