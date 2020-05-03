Умер 13-летний игрок команды по следж-хоккею
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Умер 13-летний капитан команды по следж-хоккею Рафаэль Зиновьев, передает пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.
Игрок защищал цвета команды Red Rocket.
«Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Он хотел встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью.
Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении организации.
Ранее умер заслуженный тренер СССР по спортивной ходьбе Геннадий Солодов.