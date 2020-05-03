Все тесты игроков «Баварии» на коронавирус оказались отрицательными

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Все тесты игроков мюнхенской «Баварии» на коронавирус оказались отрицательными, сообщает Bild.

Отмечается, что футболисты прошли медицинское обследование 1 мая.

Напомним, что в «Кельне» выявлено три случая заражения инфекцией.

Предполагается, что чемпионат Германии возобновится 15 мая.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,1 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что Кубок английской лиги может быть отменен в следующем сезоне.