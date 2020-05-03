Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы Зидану в финале ЧМ-2006

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Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци раскрыл содержание скандальной фразы, адресованной французскому хавбеку Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года. Об этом сообщает As.

По его словам стычка, случившаяся во втором экстра-тайме, была не первой в решающем матче мирового первенства.

«После нашего третьего столкновения я рассердился, а он сказал, что отдаст мне свою футболку после матча. Я сказал, что предпочту его сестру, а не футболку.

Его удар? Я не ожидал этого», — сказал Матерацци.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев может покинуть «Валенсию».