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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может стать главным тренером «Фенербахче». Об этом сообщает Fotospor.

По информации источника, 45-летний украинец привлек внимание руководства турецкого клуба тем, что смог прервать гегемонию Мирчи Луческу и его донецкого «Шахтера».

Отметим, что специалист защищал цвета стамбульского клуба в период с 2002 по 2004 год.

Напомним, что в настоящее время Ребров возглавляет венгерский «Ференцварош», с которым в нынешнем сезоне принял участие в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).