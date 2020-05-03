Агент: уверен, что Слуцким еще будут интересоваться в Европе

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Агент Кристиан Эмиле заявил, что нынешний главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий еще получит шанс поработать за рубежом. Об этом сообщает «РГ».

По его словам, российский специалист обладает нужной харизмой, образованием и способностями к тренерской работе.

«Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. У него неплохое резюме и молодой по меркам Европы возраст.

Кстати, сразу после ухода из «Витесса» он мог продолжить работу в греческом АЕК, но выбрал «Рубин», — сказал Эмиле.

Ранее сообщалось, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).