Мутко призвал завершить розыгрыш РПЛ

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко призвал завершить розыгрыш нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, при решении данного вопроса необходимо опираться на мнение клубов и на рекомендации властей.

«Ключевой момент — будут ли запрещены массовые мероприятия на территории страны. Затягивание никому не идет на пользу. Плюс наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, а другой на бюджете.

Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюден спортивный принцип. Если не доиграть, то осадочек останется», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко раскритиковал идею расширения РПЛ.