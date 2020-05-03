Мутко призвал завершить розыгрыш РПЛ
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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко призвал завершить розыгрыш нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, при решении данного вопроса необходимо опираться на мнение клубов и на рекомендации властей.
«Ключевой момент — будут ли запрещены массовые мероприятия на территории страны. Затягивание никому не идет на пользу. Плюс наш футбол достаточно нерыночный. Один клуб платит собственные деньги, а другой на бюджете.
Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюден спортивный принцип. Если не доиграть, то осадочек останется», — сказал Мутко.
Ранее сообщалось, что Виталий Мутко раскритиковал идею расширения РПЛ.