Победитель Лиги чемпионов назвал самого техничного российского игрока

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Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дерлей назвал самого техничного российского игрока. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, подобного звания достоен его одноклубник по португальскому клубу Дмитрий Аленичев.

«Честно скажу, среди всех россиян, которых я видел на поле, лучшим был Аленичев. Да простит меня Карпин (смеется). Знаю, что говорю, потому что видел его на тренировках каждый день.

Он был умным футболистом. Я с большим уважением к нему относился и рад, что играл вместе с ним», — сказал Дерлей.

Ранее сообщалось, что защитник миланского «Интера» Диего Годин считает наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне совершенным тренером.