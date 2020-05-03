Игнатьев: в России нет своей философии подготовки футболистов

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о проблемах в детско-юношеском футболе в стране, передает «Спорт иук-энд».

Специалист отметил, что дело заключается не только в невысоком профессиональном уровне тренерского состава, но и в отсутствии ответственности за содеянное.

«У нас нет своей философии подготовки футболистов. Надо признать, что на это влияют некоторые объективные факторы. Речь — и о низком уровне заработной платы, и о слабой материально-технической базе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о трудном детстве.