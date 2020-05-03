Переговоры тер Штегена и «Барселоны» приостановлены

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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что его переговоры с командой по новому контракту пока приостановлены, передает Kicker.

Изначально СМИ информировали о том, что переговоры затягиваются из-за запросов голкипера — тер Штеген хочет получать €18 млн, однако в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Барселона» не может платить ему такую зарплату.

«У нас состоялись предварительные переговоры, но я сказал, что мы сначала должны все обдумать. Сейчас есть гораздо более важные вещи, поэтому мы отложили этот вопрос», — заявил голкипер.

Ранее сообщалось, что экс-помощник Моуринью назвал ключевую фигуру в переходе Месси в «Интер».