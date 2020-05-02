Радимов жестко раскритиковал Газзаева
Наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской «Алании» Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе «весна-осень».
«Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал, а теперь позарился на мировой футбол. Не думаю, что его туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Уж точно не ему тебе давать», — написал Радимов в Twitter.
Напомним, большинство европейский футбольных турниров играют по системе «осень-весна».
Ранее Радимов призвал не останавливать чемпионат Белоруссии по футболу.
Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал - и теперь позарился на мировой футбол? Не уверен, что его, блядь, туда пустят после того, что он натворил с Аланией. Напомнил бы ему кто, что молчание - золото. Уж точно не тебе советы давать pic.twitter.com/4ZJNuQiLIP— Владислав Радимов (@radimov02) May 2, 2020