Радимов жестко раскритиковал Газзаева

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Наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова депутата Государственной Думы и экс-тренера владикавказской «Алании» Валерия Газзаева о том, что европейские чемпионаты нужно играть по системе «весна-осень».

«Я так понимаю, товарищ депутат во Владикавказе свои делишки понаделал, а теперь позарился на мировой футбол. Не думаю, что его туда пустят после того, что он натворил с «Аланией». Уж точно не ему тебе давать», — написал Радимов в Twitter.

Напомним, большинство европейский футбольных турниров играют по системе «осень-весна».



Ранее Радимов призвал не останавливать чемпионат Белоруссии по футболу.