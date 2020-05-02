Алиев: скоро пандемия закончится

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Экс-игрок московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мнением о том, что скоро пандемия коронавирусной инфекции закончится, передает Meta-ratings.com.ua.

«Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме. Карантин скоро отменят. Главное, чтобы люди были здоровы и живы. Пусть все это скорее закончится и вернется прежняя жизнь», — сказал Алиев.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,4 млн человек.

Ранее Алиев назвал Крым частью Украины.