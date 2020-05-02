Ярошик: хочу видеть ЦСКА в Лиге чемпионов
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Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о том, что следит за результатами своего бывшего клуба, передает РИА «Новости».
«ЦСКА каждый год хочет играть в Лиге чемпионов и ставит себе такую задачу. Сейчас в составе много молодых футболистов. Они набираются опыта. Я хочу, чтобы «армейцы» вышли в Лигу чемпионов. Не при помощи жеребьевки или еще чего-то, а своими силами», — сказал Ярошик.
Напомним, чешский хавбек выступал за московскую команду с 2003 по 2004 год.
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