Непомнящий: белорусскому футболу не хватает Месси и Роналду

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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень игры в чемпионате Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Я не отношу себя к футбольным снобам и не говорю о чемпионате Белоруссии, что это турнир второго сорта. Там есть обученные команды. У них хорошо выстроена игра. Другое дело, что, мол, не хватает им Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но ничего страшного», — сказал Непомнящий.

Напомним, в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме первенства Белоруссии.



Ранее экс-врач московского «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии.