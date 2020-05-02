ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»
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Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему «весна-осень», передает Reuters.
«В Америке уже играют сезон в течение календарного года. Возможно, так следует поступить Европе и Африке. Мы обсудим данную инициативу с национальными федерациями и континентальными союзами. Новый календарь возможен с 2024 года», — сказал Монтальяни.
Напомним, в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии.
Ранее Министерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей.