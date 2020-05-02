Софийский ЦСКА поможет экс-форварду «Спартака»
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Софийский ЦСКА окажет помощь нападающему Денису Давыдову, который застрял в Болгарии и не может вернуться в Россию, передает dsport.bg
Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному соглашению, однако, по информации источника, ЦСКА будет оказывать помощь бывшему форварду, несмотря на на отсутствие соглашения.
Давыдов, который также играл в московском «Спартаке», признался, что из-за пандемии коронавируса остался без жилья и денег, а также заявил, что не может вернуться на родину из-за того, что МИД России отказался принимать своих граждан из-за границы.
Ранее в посольстве объяснили, почему экс-форвард «Спартака» не может вернуться в Россию.