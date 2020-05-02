Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу

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Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

Министр заявил, что в адрес Роспотребнадзора отправлен запрос с просьбой предоставить список условий, при которых чемпионат России может быть доигран.

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров», — заявил Матыцин.

Чемпионат России был остановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Позднее Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что все турниры, проводимые под эгидой организации, не возобновятся ранее 31 марта.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» запретили регистрировать новых футболистов.