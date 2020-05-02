Футболисту сборной Англии грозит дисквалификация на год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/11833999/upload-RIAN_5586751.HR-pic905-895x505-45637.jpg">

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер может получить длительную дисквалификацию. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Daily Mail, 29-летнему игроку грозит отстранение от футбола на один год за нарушение правил о ставках. Источник утверждает, что Триппьер обвиняется в том же нарушении, по делу о котором ранее проходил бывший форвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж. Того признали виновным в передаче внутренней информации о потенциальном трансфере в январе 2018 года, после чего его брат Леон сделать ставку на возможный переход в «Севилью». В итоге форвард был дисквалифицирован на 3,5 месяца и оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Триппьер обвиняется по двум пунктам. Отмечается, что нарушение правил произошло еще в июле 2019 года, когда защитник перешел в мадридский клуб из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Футбольная ассоциация Англии (FA) уже потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) сделать санкции международными.