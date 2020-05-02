Руководители Олимп-ПФЛ склоняются к досрочному завершению сезона

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Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) убежден в необходимости завершить нынешний сезон досрочно из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимп-ПФЛ.

Руководители лиги считают, что возобновление текущего розыгрыша в нынешней эпидемиологической обстановке маловероятно. Возможностей доиграть первенство летом в ПФЛ также не видят.

Сам чемпионат проводится в формате пяти групп: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье», «Восток». Их лидерами являются «Велес», брянское «Динамо», «Волгарь», «Акрон» и «Иртыш» соответственно. Окончательное решение относительно сезона ПФЛ будет принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что в РФС не планируют доигрывать сезон-2019/20 Олимп-ПФЛ.