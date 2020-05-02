Переживший кому больной коронавирусом футболист покинул отделение реанимации

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Полузащитник французского «Монпелье» Жуниор Самбия покинул отделение реанимации. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мы так счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter «Монпелье».

23-летний футболист был госпитализирован с жалобами на проблемы с дыханием и пищеварительной системой. Позднее хавбек сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Состояние игрока резко ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации, а затем — в состояние искусственной комы. 25 апреля агент Самбии Фредерик Герра сообщил, что француз пришел в сознание.

В сезоне-2019/20 Самбия принял участие в 22 матчах за «Монпелье» во всех турнирах, забил мяч и отдал одну результативную передачу.