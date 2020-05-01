Умерла Антонина Рыжова

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В возрасте 85 лет умерла волейболистка Антонина Рыжова, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

Рыжова выигрывала серебряные медали на Олимпиаде 1964 года.

Титулованная спортсменка умерла после продолжительной болезни.

«Антонина Алексеевна очень рано пришла в волейбол в московский «Локомотив». И сразу проявился редчайший волейбольный талант. Она не боялась отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Рыжова была настоящим лидером клубных команд и сборной СССР», — говорится в заявлении.



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