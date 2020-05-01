Губерниев жестко ответил Юрану
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Журналист Дмитрий Губерниев ответил наставнику «Химок» Сергею Юрану, который посоветовал ему не лезть в дела клуба.
Напомним, Губерниев заявил о том, что подмосковная команда должна остаться в Олимп — ФНЛ (Футбольной национальной лиге), а не переходить в Российскую премьер-лигу (РПЛ) из-за того, что клуб финансируется из бюджета.
«Как я люблю этот Паниковский style! Пилите, Сережа, пилите... они золотые», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Ранее