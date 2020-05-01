Юран: кто такой Губерниев

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева о том, что его клуб должен остаться в Олимп — ФНЛ (Футбольной национальной лиге), чтобы сэкономить бюджетные деньги, передает Metaratings.

«Кто такой Губерниев? Если он комментатор, то зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»? Он много на себя берет. Может быть, ему в президенты баллотироваться?», — сказал Юран.

Также специалист отметил, что в России 99 процентов команд финансируются из бюджета.



Ранее Губерниев прокомментировал допинговые скандалы в российском спорте.