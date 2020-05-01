Джигурда вступился за Уткина и вызвал на бой Соловьева

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Российский актер и музыкант Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на поединок по правилам бокса.

Незадолго до этого журналист конфликтовал в социальных сетях с блогером Василием Уткиным.

«Я люблю тетя, Соловьев, божественной любовью, но не уважаю за то, что ты творишь. Ты оскорбил меня ложью, что я занес кому-то деньги и купил паспорт Донецкой народной республики (ДНР)», — приводит «Комсомольская правда» слова Джигурды

Также актер добавил, что намерен вступиться за Уткина и нокаутировать оппонента Василия.

«Еще вызываю тебя за то, что ты не давал говорить профессору-вирусологу Игорю Гундарову. За то, что похабно ведешь себя с Василием Уткиным, мною любимым. За то, что перепутал мою гениальную игру и образ с настоящим мной... Ты можешь только над слабыми изгаляться. Тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксерский бой. Ты же моложе меня — не бойся получить», — сказал Джигурда.

Стоит отметить, что конфликт между Уткиным и Соловьевым начался после того, как блогер раскритиковал борьбу российский властей с пандемией коронавируса.

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