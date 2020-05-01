Роналду мог слить информацию о повторном заражении одноклубника
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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть причастен к появлению в СМИ новостей о повторном заражении коронавирусом своего одноклубника Пауло Дибалы.
Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на неназванные источники, окружение Роналду донесло информацию о Дибале до испанской прессы, так как португалец не хотел возвращаться в Италию для подготовки к возобновлению сезона-2019/2020.
В настоящий момент пятикратный обладатель «Золотого мяча» находится на Мадейре вместе с семьей.
Напомним, что о заражении Дибалы и его возлюбленной стало известно в марте. Аргентинец трижды сдавал тест на коронавирус, и во всех случаях инфекция была обнаружена в организме атлета.