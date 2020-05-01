Чемпионат Франции потеряет €243 млн из-за досрочного завершения сезона

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Официальный телетранслятор чемпионата Франции по футболу Canal+ расторг договор с Лигой 1 и прекратил все выплаты, предусмотренные соглашением.

Как информирует официальный сайт L'Equipe, лига должна была получить €243 млн, однако теперь это не произойдет по причине того, что матчей и, следовательно, ТВ-трансляций в ближайшее время не будет.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а «ПСЖ» был признан победителем Лиги 1.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3 млн человек.

Ранее Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ».