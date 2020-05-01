«Валенсия» Черышева получит путевку в Лигу Европы при одном условии

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«Валенсия» сможет получить путевку в Лигу Европы на сезон-2020/21 при одном условии, сообщает AS.

Согласно правилам, в Лиге чемпионов могут играть команды, которые заняли первые четыре места в турнирной таблице Ла Лиги, на момент паузы в текущем сезоне это Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад». А в Лигу Европы попадают пятая и шестая команды — «Хетафе» и «Атлетико», а также финалист Кубка страны — «Атлетик» из Бильбао (вторым финалистом стал «Реал Сосьедад», который сыграет в Лиге чемпионов).

Однако в нынешних условиях Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отдать путевку в Лигу Европы не финалисту Кубка, а команде, которая заняла седьмое место — «Валенсии». Такая рокировка будет возможна при условии, если финал Кубка страны не будет сыгран.

В «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что Неймар отпраздновал чемпионство «ПСЖ».