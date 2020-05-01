Агент прокомментировал обвинения в адрес Медведевой

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Известный режиссер-постановщик шоу и агент Ари Закарян прокомментировал обвинения в адрес российской фигуристки Евгении Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсменку обвинили в том, что во время самоизоляции в Японии она проводит тренировки. Медведева прилетела в Японию из Торонто и должна была принять участие в ледовом шоу. которое позднее было отменено из-за пандемии коронавируса.

«С 29 апреля по 6 мая в Японии неделя праздников, и все закрыто. И я знаю, так как много общаюсь с японцами, что в это время там никто не тренируется, в том числе и Медведева. Уверен, что она не тренируется», — заявил Закарян.

Ранее сообщалось, что японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны.