Бывший вице-президент «Локомотива»: у Дзюбы нет скорости

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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, передает «Спорт-Экспресс».

В апреле СМИ проинформировали, что форвард вошел в список трансферных интересов итальянского «Лацио», также сообщалось, что в услугах капитана сборной России заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«За счет роста Дзюба прекрасно играет головой, хорош в подыгрыше, обладает голевым чутьем. Но у него нет главного качества для форварда — скорости. В топ-лигах без этого никуда», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20.