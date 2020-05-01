Бывший врач «Спартака» раскритиковал идею играть в масках
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков критично отнесся к идее, согласно которой футболисты могут проводить матч в медицинских масках, передает RT.
СМИ информировали, что обязать футболистов играть в масках могут в чемпионате Германии, который может возобновиться 9 мая. Турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса.
«Это просто невозможно и неприемлемо. Причин масса. Во-первых, футболистам необходимо активное дыхание, маска будет мешать. Во-вторых, футбол — контактный вид спорта, а игроки сильно потеют, страдают. А тут им еще ограничат доступ кислорода», — заявил Васильков.
Ранее сообщалось, что вылетевший из Лиги 1 «Амьен» обратится к юристам.