Комиссионер НХЛ поделился мыслями о возобновлении сезона
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн поделился мыслями о старте нового сезона, передает русская версия официального сайта Лиги.
Регулярный чемпионат НХЛ в текущем сезоне был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении турнира пока не принято, так и неясны пока сроки старта нового сезона Лиги.
«Как близко НХЛ находится к возобновлению сезона? Едва ли кто-то знает об этом наверняка. Мы идем шаг за шагом, потому что здоровье и хорошее самочувствие игроков являются для нас главнейшим приоритетом», — заявил Беттемэн.
Ранее сообщалось, что голкипер СКА Мельничук может перейти в клуб НХЛ.