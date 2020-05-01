Комиссионер НХЛ поделился мыслями о возобновлении сезона

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн поделился мыслями о старте нового сезона, передает русская версия официального сайта Лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ в текущем сезоне был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение о возобновлении турнира пока не принято, так и неясны пока сроки старта нового сезона Лиги.

«Как близко НХЛ находится к возобновлению сезона? Едва ли кто-то знает об этом наверняка. Мы идем шаг за шагом, потому что здоровье и хорошее самочувствие игроков являются для нас главнейшим приоритетом», — заявил Беттемэн.

Ранее сообщалось, что голкипер СКА Мельничук может перейти в клуб НХЛ.