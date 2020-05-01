«Лион» может подать в суд из-за досрочного завершения Лиги 1

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«Лион» может подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) из-за досрочного завершения Лиги 1, сообщает официальный сайт команды.

О том, что футбольный сезон во Франции завершен досрочно, было объявлено 28 апреля. При этом команда осталась без еврокубков, а ущерб составил несколько десятков миллионов евро.

«Лион» изначально выступал против завершения Лиги 1, предлагая провести оставшиеся матчи в формате плей-офф.

«Учитывая решение завершить сезон, «Лион» оставляет за собой право обжаловать это решение и требовать возмещения убытков», — отмечено в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» досрочно признан чемпионом Франции.