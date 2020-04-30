Президент «Торпедо» против возможного досрочного завершения Олимп — ФНЛ

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Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева высказалась против возможного досрочного завершения Олимп — ФНЛ (Футбольной национальной лиги), передает «Чемпионат.com».

«Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать. В любом случае официально все решения будут утверждаться Российским футбольным союзом (РФС). Надеюсь, что все решения будут приняты максимально объективно. Нужно учитывать сложившиеся обстоятельства», — сказала Еленцева.

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ «автозаводцы» занимают четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее клубы Олимп-ФНЛ решили досрочно завершить сезон.